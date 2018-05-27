Мелик-Гусейнов о бесплодии "детей из пробирки": это миф

"100 % гарантий никто не даст и в рамках проведения экстракорпорального оплодотворения, и при обычном зачатии ребенка. Такие гарантии оба родителя не могут дать, что что-то может пойти не так. Но медицинские технологии сегодня не те, что были в 1985 и в 1978 году, когда появился первый ребенок из пробирки. В 1985 году увидели какие-то отклонения у таких детей. Сегодня медицинские технологии позволяют свести к минимуму риска, как женщину, так и будущего ребенка.

Большую часть негатива сегодня вокруг эко (экстракорпоральное оплодотворение), я бы отнес к области мифологии. Потому что проводятся достаточно масштабные рандомизированные исследования по всему миру. Мнение о том, что такие дети становятся бесплодными — это все мифы, не имеющие под собой научной обоснованности.

Современные исследования в области эко, все эти мифы опровергают. При эко количество многоплодных беременностей несколько выше, чем при обычной беременности. Но если все делать грамотно и правильно, женщина будет постоянно наблюдаться у врача во время беременности, проведено было квалифицированное обследование до самой процедуры, то все риски можно свести к минимуму", — сообщил Мелик-Гусейнов в эфире Sputnik.