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Мелик-Гусейнов
© Фото : http://nastroenie.tv

Мелик-Гусейнов о бесплодии "детей из пробирки": это миф

Радио
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О проблемах, связанных с экстракорпоральным оплодотворением, в эфире Sputnik рассказал директор НИИ Организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

"100 % гарантий никто не даст и в рамках проведения экстракорпорального оплодотворения, и при обычном зачатии ребенка. Такие гарантии оба родителя не могут дать, что что-то может пойти не так. Но медицинские технологии сегодня не те, что были в 1985 и в 1978 году, когда появился первый ребенок из пробирки. В 1985 году увидели какие-то отклонения у таких детей. Сегодня медицинские технологии позволяют свести к минимуму риска, как женщину, так и будущего ребенка.

Большую часть негатива сегодня вокруг эко (экстракорпоральное оплодотворение),  я бы отнес к области мифологии. Потому что проводятся достаточно масштабные рандомизированные исследования по всему миру. Мнение о том, что  такие дети становятся бесплодными — это все мифы, не имеющие под собой научной обоснованности.

Современные исследования в области эко, все эти мифы опровергают.  При эко количество многоплодных беременностей несколько выше, чем при обычной беременности. Но если все делать грамотно и правильно, женщина будет постоянно наблюдаться у врача во время беременности, проведено  было квалифицированное обследование до самой процедуры, то все риски можно свести к минимуму", — сообщил Мелик-Гусейнов в эфире Sputnik.




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