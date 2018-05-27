Мелик-Гусейнов о бесплодии "детей из пробирки": это миф

Большую часть негатива сегодня вокруг эко (экстракорпоральное оплодотворение), я бы отнес к области мифологии. Потому что проводятся достаточно масштабные рандомизированные исследования по всему миру. Мнение о том, что такие дети становятся бесплодными — это все мифы, не имеющие под собой научной обоснованности.
Современные исследования в области эко, все эти мифы опровергают. При эко количество многоплодных беременностей несколько выше, чем при обычной беременности. Но если все делать грамотно и правильно, женщина будет постоянно наблюдаться у врача во время беременности, проведено было квалифицированное обследование до самой процедуры, то все риски можно свести к минимуму", — сообщил Мелик-Гусейнов в эфире Sputnik.