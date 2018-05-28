Гиндия рассказал, что делать, если заблудился в горах

"Если группа людей запланировала поход в горы, то они на электронную почту МЧС должны прислать свой маршрут с указанием даты прибытия в Абхазию, даты отправления в поход, номера телефона старшего группы и даты возвращения обратно. Все это время мы держим на контроле их пребывание в горах. Рекомендуем выбирать отмаркерованные маршруты, которые уже известны и наиболее безопасны. В горах необходимо соблюдать правила безопасности: не отходить от намеченного маршрута, избегать опасных участков, например, обрывов, тушить за собой костер, не переходить горные реки вброд, не зная его. Если группа почувствовала, что заблудилась в горах, то, если есть связь, нужно сообщить в МЧС, а также не нужно продолжать идти вперед, лучше идти назад тем же маршрутом", — рассказал Гиндия.



