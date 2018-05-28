19:48 28 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 27°C
Прямой эфир
  • USD62.27
  • EUR72.83
Поиск
Сатбей Гиндия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гиндия рассказал, что делать, если заблудился в горах

Радио
Получить короткую ссылку
18 0 0

Какие правила безопасности необходимо соблюдать туристам в горах, а также что делать, если все-таки заблудился, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Сатбей Гиндия.

"Если группа людей запланировала поход в горы, то они на электронную почту МЧС должны прислать свой маршрут с указанием даты прибытия в Абхазию, даты отправления в поход, номера телефона старшего группы и даты возвращения обратно. Все это время мы держим на контроле их пребывание в горах. Рекомендуем выбирать отмаркерованные маршруты, которые уже известны и наиболее безопасны. В горах необходимо соблюдать правила безопасности: не отходить от намеченного маршрута, избегать опасных участков, например, обрывов, тушить за собой костер, не переходить горные реки вброд, не зная его. Если группа почувствовала, что заблудилась в горах, то, если есть связь, нужно сообщить в МЧС, а также не нужно продолжать идти вперед, лучше идти назад тем же маршрутом", — рассказал Гиндия.





Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Цхинвале отметили столетие погранслужбы России
    Сто лет на службе

    В Цхинвале состоялся торжественный концерт, посвященный празднованию ста лет со дня образования пограничной службы ФСБ России.

  • Шествие кавалеристов ГПС Азербайджана, приуроченное к 100-летию АДР
    На суше и на море

    В честь 100-летия Азербайджанской Демократической Республики на границе Азербайджана прошли торжественные кавалерийские шествия, а также морской парад.

  • Военнослужащие Южного военного округа на военном параде, посвященном 100-летию провозглашения Первой Республики и Победы в Сардарапатском сражении (28 мая 2018). Сардарапат
    В парадном строю

    Российские военнослужащие приняли участие в военном параде к 100-летию провозглашения Первой Республики Армения.

  • Флаг России у здания посольства РФ в Латвии
    "Непатриотичная" реклама

    Пользователи соцсетей обрушились с критикой на рекламу в рижских маршрутках - их возмутил российский флаг на экране телевизора.

  • Куршский залив, архивное фото
    Просто "пшик"

    Литовские власти не смогли подтвердить обоснованность претензий из-за якобы нарушения российским судном морской границы республики.

  • Конституция РМ
    Конституционное право

    Экс-глава КС Молдовы рассказал о том, к чему может привести решение лишить русский статуса языка международного общения в стране.

  • Новорожденные дети
    Крупное пополнение

    В Душанбе молодая студентка родила четверых детей – трех девочек и одного мальчика - уже известны имена новорожденных.

  • Кулак, фото из архива
    Не на тех напали

    В Ташкенте водитель, нарушивший правила дорожного движения, и пятеро его родственников напали на сотрудников ГУВД.

  • Весы Фемиды, наручники и судейский молоток
    Я буду жаловаться!

    Жители Эстонии, как показывает судебная статистика, больше всех в ЕС любят писать жалобы и подавать иски: 2016 году в суды первой инстанции страны поступило более 300 тысяч дел.

  • В Цхинвале отметили столетие погранслужбы России
    Сто лет на службе

    В Цхинвале состоялся торжественный концерт, посвященный празднованию ста лет со дня образования пограничной службы ФСБ России.

  • Шествие кавалеристов ГПС Азербайджана, приуроченное к 100-летию АДР
    На суше и на море

    В честь 100-летия Азербайджанской Демократической Республики на границе Азербайджана прошли торжественные кавалерийские шествия, а также морской парад.

  • Военнослужащие Южного военного округа на военном параде, посвященном 100-летию провозглашения Первой Республики и Победы в Сардарапатском сражении (28 мая 2018). Сардарапат
    В парадном строю

    Российские военнослужащие приняли участие в военном параде к 100-летию провозглашения Первой Республики Армения.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

На Европу: лучшие направления в 2018 году по версии Lonely Planet
Столетняя солдатская каша: как российские пограничники отметили в Сухуме юбилей
"Столетняя" солдатская каша: как российские пограничники отметили в Сухуме юбилей
Идеальный пикник
Советы для любителей пикников

Соцсети

Sputnikabkhazia