23:34 28 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 24°C
Прямой эфир
  • USD62.27
  • EUR72.83
Поиск
Андрей Суздальцев
© Sputnik

Суздальцев: для Великобритании изменение погоды - это уже влияние Москвы

Радио
Получить короткую ссылку
2 0 0

Комментируя публикацию в газете The Daily Mirror в эфире Sputnik, политолог Андрей Суздальцев отметил, что это очень похоже на паранойю.

Российские дипломаты обратили внимание на статью британского издания о нападении на фанатов "Ливерпуля" во время финала Лиги чемпионов, который проходил на Украине.

The Daily Mirror предположила, что англичан атаковали "русские футбольные фанаты".

Посольство России в Лондоне напомнило британской газете, что русский язык – наиболее распространенный среди жителей Киева.

"Это паранойя, которая характерна не только для некоторых стран ЕС, но и для Украины. Все, что происходит и на первый взгляд вообще не имеет отношения к России, трактуется в этом формате, причем зачастую превращается в анекдот. Прекрасно известно, кто напал на фанатов Ливерпуля: в Киеве есть очень жесткая фанатская группировка, это сторонники уже прекратившего существование клуба ЦСКА-Киев.

Но для Великобритании изменение погоды – это уже влияние Москвы, не говоря о той ситуации, когда избили их фанатов. По традиции виновата будет опять Россия, где бы ни проводились чемпионаты – в Южной Африке, Австралии и так далее. Везде будет найден российский след. Это традиция. Лондон – это лучшая кухня антироссийских мифов, которые вообще существуют в мире", – отметил Андрей Суздальцев в эфире Sputnik.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Цхинвале отметили столетие погранслужбы России
    Сто лет на службе

    В Цхинвале состоялся торжественный концерт, посвященный празднованию ста лет со дня образования пограничной службы ФСБ России.

  • Шествие кавалеристов ГПС Азербайджана, приуроченное к 100-летию АДР
    На суше и на море

    В честь 100-летия Азербайджанской Демократической Республики на границе Азербайджана прошли торжественные кавалерийские шествия, а также морской парад.

  • Военнослужащие Южного военного округа на военном параде, посвященном 100-летию провозглашения Первой Республики и Победы в Сардарапатском сражении (28 мая 2018). Сардарапат
    В парадном строю

    Российские военнослужащие приняли участие в военном параде к 100-летию провозглашения Первой Республики Армения.

  • Флаг России у здания посольства РФ в Латвии
    "Непатриотичная" реклама

    Пользователи соцсетей обрушились с критикой на рекламу в рижских маршрутках - их возмутил российский флаг на экране телевизора.

  • Куршский залив, архивное фото
    Просто "пшик"

    Литовские власти не смогли подтвердить обоснованность претензий из-за якобы нарушения российским судном морской границы республики.

  • Конституция РМ
    Конституционное право

    Экс-глава КС Молдовы рассказал о том, к чему может привести решение лишить русский статуса языка международного общения в стране.

  • Новорожденные дети
    Крупное пополнение

    В Душанбе молодая студентка родила четверых детей – трех девочек и одного мальчика - уже известны имена новорожденных.

  • Кулак, фото из архива
    Не на тех напали

    В Ташкенте водитель, нарушивший правила дорожного движения, и пятеро его родственников напали на сотрудников ГУВД.

  • Весы Фемиды, наручники и судейский молоток
    Я буду жаловаться!

    Жители Эстонии, как показывает судебная статистика, больше всех в ЕС любят писать жалобы и подавать иски: 2016 году в суды первой инстанции страны поступило более 300 тысяч дел.

  • В Цхинвале отметили столетие погранслужбы России
    Сто лет на службе

    В Цхинвале состоялся торжественный концерт, посвященный празднованию ста лет со дня образования пограничной службы ФСБ России.

  • Шествие кавалеристов ГПС Азербайджана, приуроченное к 100-летию АДР
    На суше и на море

    В честь 100-летия Азербайджанской Демократической Республики на границе Азербайджана прошли торжественные кавалерийские шествия, а также морской парад.

  • Военнослужащие Южного военного округа на военном параде, посвященном 100-летию провозглашения Первой Республики и Победы в Сардарапатском сражении (28 мая 2018). Сардарапат
    В парадном строю

    Российские военнослужащие приняли участие в военном параде к 100-летию провозглашения Первой Республики Армения.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

На Европу: лучшие направления в 2018 году по версии Lonely Planet
Столетняя солдатская каша: как российские пограничники отметили в Сухуме юбилей
"Столетняя" солдатская каша: как российские пограничники отметили в Сухуме юбилей
Идеальный пикник
Советы для любителей пикников

Соцсети

Sputnikabkhazia