Суздальцев: для Великобритании изменение погоды - это уже влияние Москвы

Комментируя публикацию в газете The Daily Mirror в эфире Sputnik, политолог Андрей Суздальцев отметил, что это очень похоже на паранойю.

Российские дипломаты обратили внимание на статью британского издания о нападении на фанатов "Ливерпуля" во время финала Лиги чемпионов, который проходил на Украине.

The Daily Mirror предположила, что англичан атаковали "русские футбольные фанаты".

Посольство России в Лондоне напомнило британской газете, что русский язык – наиболее распространенный среди жителей Киева.

"Это паранойя, которая характерна не только для некоторых стран ЕС, но и для Украины. Все, что происходит и на первый взгляд вообще не имеет отношения к России, трактуется в этом формате, причем зачастую превращается в анекдот. Прекрасно известно, кто напал на фанатов Ливерпуля: в Киеве есть очень жесткая фанатская группировка, это сторонники уже прекратившего существование клуба ЦСКА-Киев.

Но для Великобритании изменение погоды – это уже влияние Москвы, не говоря о той ситуации, когда избили их фанатов. По традиции виновата будет опять Россия, где бы ни проводились чемпионаты – в Южной Африке, Австралии и так далее. Везде будет найден российский след. Это традиция. Лондон – это лучшая кухня антироссийских мифов, которые вообще существуют в мире", – отметил Андрей Суздальцев в эфире Sputnik.