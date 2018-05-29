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Беслан Аджинджал
© Sputnik / Илона Хварцкия

Аджинджал о ConIFA-2018: сборная Абхазии попала в группу сильнейших

Радио
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В преддверии Чемпионата мира по версии ConIFA главный тренер сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджал рассказали журналистам о готовности к турниру и о соперниках, с которыми предстоит встретиться.

"Я думаю, что у нас одна из самых сильных групп из тех четырех, что представлены на чемпионате. Есть команда "Тибет", которая для нас "темная лошадка", команда, которую мы абсолютно не знаем, никогда против нее не играли. Но это не значит, что она слабая. Только сам турнир, сама игра нам подскажет, что это за команда. Но, на мой взгляд, это очень достойный соперник. Две другие команды   - "Северный Кипр" и "Карпаталия" нам знакомы, с ними мы играли. Это очень хорошие команды, и, на мой взгляд, они одни из фаворитов турнира. Но и мы, являясь действующими чемпионами мира, ставим перед собой максимальные задачи", — отметил Беслан Аджинджал. 

Первую игру футболисты сборной Абхазии проведут 31 мая, соперниками станут игроки сборной Тибета.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. Чемпионат мира проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. В 2014 году он проводился в Швеции, в 2016 — в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место. В чемпионате, который по решению федерации пройдет в Лондоне с 31 мая по 9 июня, будут участвовать 16 команд.





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