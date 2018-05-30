Мартынов о дальнейшем признании Абхазии: примеру Сирии могут последовать ее союзники

Директор Института новейших государств, политолог, международный эксперт Алексей Мартынов в эфире Sputnik Абхазия рассказал о том, что значит признание Абхазии и Южной Осетии Сирией.

"Несмотря на то положение, в котором сегодня находится Сирийское государство, гражданскую войну, атаку террористического интернационала, Сирия остается важнейшей страной Ближневосточного региона. И в этом смысле признание Абхазии и Южной Осетии существенно с точки зрения международного признания суверенитета этих двух новейших государств. Что это означает для Южной Осетии и Абхазии? Очевидно, что как минимум посольствами начнут активное взаимодействие в областях межгосударственных отношений.

Естественно, что примеру Сирии, возможно, последуют многие сирийские друзья и союзники", — сказал Мартынов.

Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений 29 мая.

Независимость Южной Осетии и Абхазии также признали Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу.