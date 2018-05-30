Гицба о признании Сирией Абхазии: в ООН увеличился круг наших друзей

"Сирия — равноправный член ООН, поэтом круг наших друзей в этой организации увеличился. С Сирией соприкасаются интересы крупнейших мировых держав. Признание Сирией независимости Республики Абхазии — это очередное подтверждение того, что Сирия восстановила контроль над своей территорией, Сирия принимает важные для себя решения — значимые, политические, геополитические. Несмотря на внутриполитические процессы, есть много стран, которые поддерживают борьбу Сирии. Для нас это перспективы взаимодействия с этими странами, в том числе путем использования тех каналов, которые доступны и для Сирии", — сказал Гицба в интервью радио Sputnik Абхазия.

