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Инар Гицба на торжественном заседании к 25-летию МИД Абхазии в Кабинете Министров 17 мая
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гицба о признании Сирией Абхазии: в ООН увеличился круг наших друзей

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Темы:
Признание Сирией Абхазии (19)
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Признание Сирией независимости Республики Абхазии - это очередное подтверждение того, что Сирия восстановила контроль над своей территорией, отметил в интервью Sputnik посол по особым поручениям Инар Гицба.

"Сирия — равноправный член ООН, поэтом круг наших друзей в этой организации увеличился. С Сирией соприкасаются интересы крупнейших мировых держав. Признание Сирией независимости Республики Абхазии — это очередное подтверждение того, что Сирия восстановила контроль над своей территорией, Сирия принимает важные для себя решения — значимые, политические, геополитические. Несмотря на внутриполитические процессы, есть много стран, которые поддерживают борьбу Сирии. Для нас это перспективы взаимодействия с этими странами, в том числе путем использования тех каналов, которые доступны и для Сирии", — сказал Гицба в интервью радио Sputnik Абхазия.  

Темы:
Признание Сирией Абхазии (19)



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