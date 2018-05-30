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Зиуар Арютаа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Арютаа о признании Абхазии Сирией: знал что будет, но не знал, что так скоро

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Темы:
Признание Сирией Абхазии (22)
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О значении признания Сирией Абхазии и о том, как узнал радостную новость в интервью радио Sputnik рассказал репатриант из Сирии Зиуар Арютаа.

"Это событие имеет огромное значение для Абхазии, для меня это радостный день. Наша диаспора живет там уже 150 лет, и нас очень уважают, мы не чувствовали себя чужими там, и для нас очень важно признание Сирией Абхазии как суверенного государства. Это важно и для всех народов Северного Кавказа.

Я поддерживаю связь с членами нашего парламента в Сирии, переписываюсь с ними, знал, что будет признание, но не думал, что так скоро. Я ждал этого события после того, как Сирия отдохнет от войны и окрепнет экономически", – сказал Арютаа в эфире радио Sputnik Абхазия.

 

Темы:
Признание Сирией Абхазии (22)



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