Арютаа о признании Абхазии Сирией: знал что будет, но не знал, что так скоро

О значении признания Сирией Абхазии и о том, как узнал радостную новость в интервью радио Sputnik рассказал репатриант из Сирии Зиуар Арютаа.

"Это событие имеет огромное значение для Абхазии, для меня это радостный день. Наша диаспора живет там уже 150 лет, и нас очень уважают, мы не чувствовали себя чужими там, и для нас очень важно признание Сирией Абхазии как суверенного государства. Это важно и для всех народов Северного Кавказа.

Я поддерживаю связь с членами нашего парламента в Сирии, переписываюсь с ними, знал, что будет признание, но не думал, что так скоро. Я ждал этого события после того, как Сирия отдохнет от войны и окрепнет экономически", – сказал Арютаа в эфире радио Sputnik Абхазия.