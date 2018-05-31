Ардзинба: среднероссийский уровень жизни в Абхазии возможен в течение 10 лет

"Мы должны понимать, что если даже десять лет будем проводить последовательную политику согласно определенной программе, мы достигнем нормализации сфер экономической жизнедеятельности государства, увеличения экономического уровня жизни. Мы не достигнем сингапурского уровня жизни, но это даст хороший эффект.

Как кипиай, мы в первую очередь должны ставить российский уровень жизни. ВВП в России сейчас примерно 9-10 тысяч долларов на душу населения. У нас этот показатель в четыре раза ниже. Если мы поставим перед собой цель в течение десяти или чуть больше лет последовательной работы увеличить экономику в четыре раза, то это достижимо. И это будет не уровень Москвы или Санкт-Петербурга, а среднего города Российской Федерации. Мы понимаем, что это не самый высокий уровень в мире, а мы все хотим жить, как в Сингапуре или в Швейцарии, на это понадобится еще десять, а то и больше лет.

В то же время никто в мире не в состоянии планировать программы на несколько десятилетий. Есть общеконцептуальное видение. Оптимальный срок планирования для экономической программы — это пять-десять лет. Надо учитывать, что конъюнктура может меняться, и это заставит корректировать планы. Но при этом курс должен быть понятен. А курс определяется очень легко: нужно обозначить и конкретизировать конечную цель, понятную всем, и к этой цели необходимо прописать дорожную карту", — сказал Ардзинба.