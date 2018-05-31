Кобахия о кампании в защиту детей в Абхазии: массово, повсеместно, интересно

Сухумский Дом юношества в партнерстве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) начинает общественную кампанию по защите и продвижению прав ребенка. Эта массовая кампания будет длиться месяц и охватит большую географию участников, рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия директор СДЮ Елена Кобахия.

"В этом году мы решили, что одного дня, посвященного защите прав детей, недостаточно, поэтому проводим большую общественную кампанию, которая будет проходить практически месяц. В рамках этой кампании пройдет очень много мероприятий разного формата, где будут принимать участие дети разного возраста. Для каждого ребенка найдется поле для деятельности, для самовыражения, для проявления своих способностей. В этом проекте участвует 18 молодежных клубов Абхазии. У нас огромный охват участников, много волонтеров", — рассказала Кобахия.



