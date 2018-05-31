Кобахия о кампании в защиту детей в Абхазии: массово, повсеместно, интересно

"В этом году мы решили, что одного дня, посвященного защите прав детей, недостаточно, поэтому проводим большую общественную кампанию, которая будет проходить практически месяц. В рамках этой кампании пройдет очень много мероприятий разного формата, где будут принимать участие дети разного возраста. Для каждого ребенка найдется поле для деятельности, для самовыражения, для проявления своих способностей. В этом проекте участвует 18 молодежных клубов Абхазии. У нас огромный охват участников, много волонтеров", — рассказала Кобахия.