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Шазина Агрба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шазина Агрба рассказала, каким будет IV фестиваль "Стоянка человека"

Радио
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В Сухуме с 13 по 15 июня будет проходить IV Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека". О том, чем удивят его организаторы на этот раз, в интервью Sputnik Абхазия рассказала директор фонда Фазиля Искандера Шазина Агрба.

Организаторами фестиваля являются Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии и МФК Фазиля Искандера "Стоянка человека".




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