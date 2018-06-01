Шазина Агрба рассказала, каким будет IV фестиваль "Стоянка человека"

В Сухуме с 13 по 15 июня будет проходить IV Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека". О том, чем удивят его организаторы на этот раз, в интервью Sputnik Абхазия рассказала директор фонда Фазиля Искандера Шазина Агрба.