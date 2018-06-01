Шазина Агрба рассказала, каким будет IV фестиваль "Стоянка человека"

Организаторами фестиваля являются Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии и МФК Фазиля Искандера "Стоянка человека".
В Сухуме с 13 по 15 июня будет проходить IV Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека". О том, чем удивят его организаторы на этот раз, в интервью Sputnik Абхазия рассказала директор фонда Фазиля Искандера Шазина Агрба.
Организаторами фестиваля являются Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии и МФК Фазиля Искандера "Стоянка человека".
В Лондоне стартовал Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA, свою первую встречу 31 мая абхазская сборная провела со сборной Тибета. В субботу 2 июня сборная Абхазии встретится с Карпаталией.
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