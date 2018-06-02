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Илья Булычев
© Фото: Официальный сайт BULICHEV

Булычев о джинсовых трендах: вернулась мода 80-х

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Эксперт джинсовой одежды Илья Булычев рассказал о моде на джинсовую одежду.

Джинсовая одежда на сегодня — один из самых популярных вариантов одежды, имеет огромное количество разновидных сочетаний, и подходит на каждый день. О моде на джинсы рассказал дизайнер Илья Булычев на радио Sputnik.

"В моде на джинсы появился тренд — сделай сам. Мода стала индивидуальной – это, как оттенки панк-рока, которые проявляются, как расписанные джинсовки, также расшитые в стиле хиппи или индийских племен. Второе направление, которое сейчас на пике волны – это  создание денима из разного цвета полотен с грубыми стыковками. Желательно выбирать деним с богатой фактурой, который в любом виде смотрится очень красиво", — отметил Булычев.




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