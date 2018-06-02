Гаспарян о реакции Грузии на признание Сирией Абхазии: обратной дороги нет

"С точки зрения глобальных международных процессов, с признанием Сирией ничего не поменялось А что должно было поменяться? Все же прекрасно понимают, что если Россия признала, то хочешь или не хочешь, этот факт никуда не денется. Признает ли плюс пять стран, или плюс пятьдесят, или вообще никто не признает – уже значения не имеет. Если признает великая держава, если признает государство — член Совета безопасности ООН, обратной дороги нет. Сирия признала – хорошо сделала и правильно, дальше начинаются спекуляции: "Ничего не поменяется, потому что Сирия – незначительная страна". Кто сказал, что она незначительная? Обычно я слышу, что Сирия незначительна, потому что у нас там нет и никогда не было стратегических интересов до Путина, условно. Это говорит о том, что они никогда не учили историю в средней школе, потому что если бы учили, знали бы, что, согласно мирному договору по окончанию Первой мировой войны, если бы мы из него не вышли, мы получали, в том числе, зону влияния там. Это к вопросу о том, является ли эта страна влиятельной для нашего социума или нет. Это первое. Во-вторых, если эта страна настолько невлиятельна, то зачем США хотят ее подробить на части? Есть ведь и другая история, что если последует продолжение, то как бы Сирия ДНР и ЛНР не признала. Вот эта история будет побогаче. Надо понимать, что ДНР и ЛНР находятся примерно в той же плоскости, что и Южная Осетия с Абхазией. Разница здесь пока состоит в формате признания-непризнания. То, что они не хотят иметь ничего общего с Украиной – это правда. История с признанием Южной Осетии и Абхазии шла очень долго, она не произошла в 90-х годах. Там была очень серьезная война. Изначально Южная Осетия и Абхазия не входили в Грузию. Для чего это делалось – понятно. Нужно было укрупнять регионы. Поэтому и возник фактор Донбасса сейчас. Признает Грузия решение Сирии или нет – от этого ничего не меняется. Грузии нужно понять, что здесь обратной дороги нет. Если бы не было попыток геноцида, если бы в 20-х-30-х годах не проводилась тотальная грузинизация Абхазии и Южной Осетии, может быть, можно было бы в какой-то момент развести края, начать договариваться. Но поскольку все изначально базировалось на удушении нации, Грузии надо было сразу после выхода ее из СССР, садиться за стол и спокойно решать все эти вопросы, начать все с белого листа", — сказал в эфире радио Sputnik Гаспарян.

Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений 29 мая.

Независимость Южной Осетии и Абхазии также признали Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу.