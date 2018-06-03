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Салтанат Усенова
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Стоматолог Усенова: у привычки скрипеть зубами психологические корни

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О бруксизме и о том, с чем связано появление этого недуга у детей и взрослых, в интервью радио Sputnik рассказала бишкекский стоматолог Салтанат Усенова.

"В период молочного прикуса — с начала прорезывания зубов до 7 лет — бруксизм встречается примерно у половины детей. Но только порядка 10 процентов взрослых страдают от этой проблемы. Эпизоды бруксизма, как правило, длятся около 10 секунд, однако за ночь могут повторяться многократно, сопровождаясь звуками скрежета или пощелкивания зубами. Обычно эти симптомы замечают близкие пациентов, поскольку во сне человек не контролирует свое состояние. Приступы зубного скрежета часто сопровождаются изменением дыхания, артериального давления и пульса, а по утрам пациенты нередко чувствуют признаки лицевой миалгии, зубную или головную боль, боли в области челюстей, сонливость, головокружение", — пояснила Усенова.

Она отметила, что при затянувшемся бруксизме могут развиться патологическая стираемость и гиперестезия зубов, также возможны клиновидные дефекты, сколы и трещины эмали, переломы коронок. Зубы могут расшатываться и даже выпадать.

По словам врача, причин развития бруксизма немало — как психологических, так и стоматологических.

"Бруксизм является следствием эмоционального неблагополучия, стрессов, перегрузок и перенапряжения, вызывающих непроизвольные мышечные сокращения. Фактором развития может выступать и злоупотребление алкоголем, никотином, кофеином, снотворными, антидепрессантами", — сказала стоматолог в интервью радио Sputnik Кыргызстан.

Она подчеркнула, что ни в коем случае нельзя лечить бруксизм народными методами, а при его появлении следует проконсультироваться у стоматолога и других специалистов.




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