Блогер Петровский про отдых в Абхазии: составляет конкуренцию Турции

"Первое, что мы увидели, здесь абсолютно безопасно. Когда намеревались поехать в Абхазию, все наши друзья отговаривали, подписчики говорили, что это очень опасно, ни в коем случае не делайте этого. Но мы решили испытать на себе, сели на машины и приехали с семьей в Абхазию. То, что нам преподносили про Абхазию, совершенно не сходится с тем, что мы увидели.

Это мы хотим показать нашим подписчикам на видео. Нас смотрит много людей с семьями. Я могу кратко сказать, очень нравится здесь. В год я посещаю пять-семь стран и скажу, если нам в Крым сейчас пишут, что лучше поехать в Турцию, там дешевле, то, я считаю, что Абхазия составляет конкуренцию Турции. Мы ездили в туры, которые стоили 500, 1000, 1500 рублей. Это тур на своем джипе, нас целый день катали, кормили и еще что-то рассказывали и показывали. Таких цен я нигде не видел в мире. Касательно общения я понял, что если ты правильно себя ведешь и знаешь правила страны, которые не сильно отличаются от общепринятых, то никаких проблем не будет, можно отлично отдохнуть", — сказал Петровский.