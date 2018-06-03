Буга о программе "25 шагов": главное, чтобы "не заболтали"

"Главная задача государства — создать комфортные условия проживания для всех граждан. Естественно, что собственных ресурсов и у вас, и у нас очень мало. Надо искать выход из этой ситуации. Для этого есть комплекс дежурных мер, таких как оптимизация органов власти, а второе — экономика.

Экономическую программу надо доработать, если в этом есть необходимость, принимать и по ней работать. Самое страшное, что может возникнуть в некоторой перспективе, это как раз пробуксовка в ее принятии. Главное, чтобы не заболтали. Пусть лучше программа будет не доработана на какие-то там проценты, но надо начинать ее воплощать, внедрять. И в ходе отработки этой программы, может быть, выявятся те мелочи, которые не были учтены. При консолидации общества и власти их можно будет оперативно устранять", — сказал Буга.

Первый национальный форум "Стратегия Абхазии 2025" был посвящен теме обеспечения роста экономики Абхазии. В качестве центрального доклада на форуме была представлена "Программа экономического развития Абхазии "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года".