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Эльвира Арсалия
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Арсалия об участии в "Интермузее": абхазская экспозиция вызвала большой интерес

Радио
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Об участии в международной выставке "Интермузей" в Москве и о том, как была представлена абхазская экспозиция, в интервью радио Sputnik рассказала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия.

"Само участие в "Интермузее" — это уже хороший результат, потому что в этом году на выставке участвовало более 400 музеев из 30 стран. И быть в ежегодном самом крупном музейном фестивале в мире, конечно, это уж хорошо. В этом году мы смогли сделать павильон мемориально-литературного музея Гулиа с элементами интерактивной подачи материалов. Экспозиция вызвала большой интерес, кроме того, что Гулиа основоположник абхазской литературы, просветитель, общественный деятель, в самой истории музея очень хорошо прослеживается абхазо-русские культурные связи первой половины XX века.  Также сотрудники нашего музея могли видеть, как готовят экспозиции другие музеи, как знаменитые музеи делились своим опытом. Я уверена, что сотрудники музея Гулиа весь впитанный бесценный опыт используют в дальнейшей своей работе", — отметила Арсалия в интервью радио Sputnik Абхазия.

На "Интермузей" Абхазия привезла экспозицию о Дмитрии Гулиа>>




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