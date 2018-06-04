Арсалия об участии в "Интермузее": абхазская экспозиция вызвала большой интерес

"Само участие в "Интермузее" — это уже хороший результат, потому что в этом году на выставке участвовало более 400 музеев из 30 стран. И быть в ежегодном самом крупном музейном фестивале в мире, конечно, это уж хорошо. В этом году мы смогли сделать павильон мемориально-литературного музея Гулиа с элементами интерактивной подачи материалов. Экспозиция вызвала большой интерес, кроме того, что Гулиа основоположник абхазской литературы, просветитель, общественный деятель, в самой истории музея очень хорошо прослеживается абхазо-русские культурные связи первой половины XX века. Также сотрудники нашего музея могли видеть, как готовят экспозиции другие музеи, как знаменитые музеи делились своим опытом. Я уверена, что сотрудники музея Гулиа весь впитанный бесценный опыт используют в дальнейшей своей работе", — отметила Арсалия в интервью радио Sputnik Абхазия.

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