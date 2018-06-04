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Беслан Агрба
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Агрба о форуме "Стратегия 2025": уверен, что стал импульсом для развития

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Темы:
Форум "Стратегия Абхазии 2025" (17)
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О том, как прошел первый национальный форум "Стратегия Абхазии 2025", и об его итогах в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал Глава абхазской диаспоры в Москве Беслан Агрба.

"Программа экономического развития Абхазии "25 шагов" — это действия правительства по гармонизации, подготовки, правильного инвестиционного климата, для того чтобы привлечь инвесторов. Ведь на наш взгляд основная задача привлечь капитал в Абхазию. Нам удалось заинтересовать общественно активных людей, власть, в сам формат, в саму идею. Для нас очень важно было, что местные спикеры, они ставили очень много интересных вопросов, которые перекликаются с нашей программой, и я думаю, что при дальнейшей разработке дорожных карт и при работе по программе, те вопросы, которые были подняты, они будут решены. У нас уже состоялся телефонный разговор с президентом, Хаджимба, он сказал что в ближайшее время более подробно рассмотрит эту программу и постараемся выработать приоритеты, для того чтобы можно было приступить быстро к ее реализации. Я надеюсь, что лед тронется ", — сказал Агрба в интервью радио Sputnik Абхазия.

Темы:
Форум "Стратегия Абхазии 2025" (17)



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