Агрба о форуме "Стратегия 2025": уверен, что стал импульсом для развития

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Загадку истуканов с острова Пасхи раскрыли археологи Остров Пасхи – одно из самых загадочных мест на Земле, где примерно два тысячелетия назад существовала причудливая цивилизация полинезийцев, оставившая после себя многочисленные следы в виде гигантских истуканов-моаи. 41

Обратная сторона медалей: куда делось школьное "серебро" и "золото" в Абхазии В 2018 году в Абхазии школу заканчивают 1889 выпускников. Из них лишь двое претендуют на серебряную медаль. О том, почему медалистов становится меньше, выяснил Sputnik. 423