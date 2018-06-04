Агрба о форуме "Стратегия 2025": уверен, что стал импульсом для развития

О том, как прошел первый национальный форум "Стратегия Абхазии 2025", и об его итогах в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал Глава абхазской диаспоры в Москве Беслан Агрба.
Остров Пасхи – одно из самых загадочных мест на Земле, где примерно два тысячелетия назад существовала причудливая цивилизация полинезийцев, оставившая после себя многочисленные следы в виде гигантских истуканов-моаи.
В 2018 году в Абхазии школу заканчивают 1889 выпускников. Из них лишь двое претендуют на серебряную медаль. О том, почему медалистов становится меньше, выяснил Sputnik.
Специалисты составили рейтинг стран с самыми плохими и самыми хорошими дорогами в мире, в который вошли 137 государств.
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Азербайджан стал лучшим по качеству дорог среди стран СНГ. Об этом свидетельствует отчет Всемирного экономического форума.
Воры в законе – феномен стран бывшего СССР. О том, как устроен воровской мир в Армении и в чем его особенности - в материале Sputnik Армения.
Число жертв менингита в Казахстане растет – в результате вспышки опасного заболевания уже скончались 12 человек.
Архитекторы представили проект самого высокого здания в Бишкеке, которое расположится в южной части кыргызстанской столицы.
Пропавшую 82-летнюю пенсионерку нашли спустя трое суток в лесу в Минской области – женщина вышла из дома в магазин и заблудилась.
Латвийское общество врачей предлагает запретить курить на рабочем месте учителям, медикам, полицейским и высшим должностным лицам государства.
Премьер-министр Литвы на встрече со своим польским коллегой заявил, что собирается сделать все для "образцовых отношений" с Польшей.
По предварительным итогам второго тура выборов мэра Кишинева (на момент подсчета 100%) победил лидер правой оппозиции Андрей Нэстасе.
Более 20 торговых точек сгорели в Душанбе на территории рынка "Султони Кабир" – огонь бушевал на площади свыше тысячи квадратных метров.
Узбекистан планирует запустить сразу два завода по производству мотоциклетной техники с ведущими производителями из Китая и Индии.
Евродепутат предрек крах эстонского правительства из-за резкого повышения акцизов на алкоголь в республике.
Преступник выпустил часть озерной форели с хозяйства по разведению рыб в реку, другую часть уничтожил
Азербайджан стал лучшим по качеству дорог среди стран СНГ. Об этом свидетельствует отчет Всемирного экономического форума.
Воры в законе – феномен стран бывшего СССР. О том, как устроен воровской мир в Армении и в чем его особенности - в материале Sputnik Армения.