Яременко о безопасности на ЧМ-2018: баланс толерантности и жесткого контроля

В эфире радио Sputnik главный редактор газеты "Советский спорт" Николай Яременко отметил, что болельщикам нечего опасаться, потому что правоохранительными органами все будет взято под жесткий контроль.
"Везде работают правоохранительные органы, спецслужбы, в любой стране, которая принимает крупные спортивные соревнования. На Чемпионате мира по футболу будет тонко нащупанный баланс между толерантностью, допустимостью выше того, к чему привыкли российские болельщики на трибунах, и жесткой работой, жестким контролем", — сказал Яременко.