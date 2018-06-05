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Николай Яременко
© Фото: radioacademy

Яременко о безопасности на ЧМ-2018: баланс толерантности и жесткого контроля

Радио
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Попытки британских властей и средств массовой информации запугать болельщиков накануне Чемпионата мира в России приобретают все более масштабный характер.

В эфире радио Sputnik главный редактор газеты "Советский спорт" Николай Яременко отметил, что болельщикам нечего опасаться, потому что правоохранительными органами все будет взято под жесткий контроль.

"Везде работают правоохранительные органы, спецслужбы, в любой стране, которая принимает крупные спортивные соревнования. На Чемпионате мира по футболу будет тонко нащупанный баланс между толерантностью, допустимостью выше того, к чему привыкли российские болельщики на трибунах, и жесткой работой, жестким контролем", — сказал Яременко.





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