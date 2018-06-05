Шашура о военном лагере для детей в Абхазии: будут учиться самостоятельности

"Мы открыли набор в детский военный лагерь, будет несколько потоков. Дети будут жить в палаточных городках, будут учиться военным навыкам – это физическая подготовка, умение обращаться с различными видами оружия. Ребята будут сами себе готовить, ведь когда ребенок сам перебирает гречку, он с удовольствием ее кушает. Планируется, что все это будет происходить на территории одной из школ. В Абхазии такого рода лагеря еще не было, мы приглашаем всех детей старше 9 лет, мальчиков и девочек, из всех районов", — сказал Шашура в эфире радио Sputnik Абхазия.