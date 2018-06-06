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Анна Калягина
© Sputnik / Томас Тхайцук

Калягина: надо защитить купивших "липовые" путевки в Абхазию

Радио
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Число пострадавших от действий мошенников людей, которые приобрели фальшивые путевки в пансионаты Абхазии через интернет, может достичь нескольких сотен человек, считает президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

"Абхазский союз туризма" готовит открытое письмо к обманутым туристам, а также направит Минтуризма Абхазии и премьер-министру Геннадию Гагулия список рекомендаций и шагов для решения проблемы. Еще одним письмом турсоюз намерен призвать отели и турфирмы республики принять обманутых туристов на отдых бесплатно. На эту инициативу в Абхазии уже откликнулся десяток объектов размещения", — отметила Анна Калягина. 

Число людей, которые купили у мошенников фальшивые путевки в отели Абхазии, достигло нескольких сот. Группа обманутых туристов написала письмо президенту России с просьбой проконтролировать расследование. Некоторые абхазские отели вызвались принять обманутых туристов бесплатно.





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