Калягина: надо защитить купивших "липовые" путевки в Абхазию

Число пострадавших от действий мошенников людей, которые приобрели фальшивые путевки в пансионаты Абхазии через интернет, может достичь нескольких сотен человек, считает президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

"Абхазский союз туризма" готовит открытое письмо к обманутым туристам, а также направит Минтуризма Абхазии и премьер-министру Геннадию Гагулия список рекомендаций и шагов для решения проблемы. Еще одним письмом турсоюз намерен призвать отели и турфирмы республики принять обманутых туристов на отдых бесплатно. На эту инициативу в Абхазии уже откликнулся десяток объектов размещения", — отметила Анна Калягина.

Число людей, которые купили у мошенников фальшивые путевки в отели Абхазии, достигло нескольких сот. Группа обманутых туристов написала письмо президенту России с просьбой проконтролировать расследование. Некоторые абхазские отели вызвались принять обманутых туристов бесплатно.



