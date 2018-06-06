Гарцкия о турсезоне 2018 года: Абхазия находится в жесткой конкурентной среде

"На совещании у президента были даны поручения нашим правоохранительным органам для того, чтобы они определили телефонные номера, купленные, скорее всего, в Абхазии и использованные в мошеннических действиях. Действия мошенников рассчитаны на доверчивых людей, которые соблазнились на скидки, но Абхазия не должна снимать с себя ответственности за это, так как на кону престиж государства. Мы должны понимать, что мы находимся в непросто конкурентной среде, а в очень жесткой конкурентной среде, где против нас будут работать", — отметил Гарцкия на пресс-конференции с журналистами.