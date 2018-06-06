Крутаков: раскол между Германией и США очевиден

Немецкие политики требуют выслать из страны американского посла Ричарда Гренелла после его высказываний о желании укрепить позиции "консерваторов по всей Европе". Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

В эфире радио Sputnik политолог, публицист Леонид Крутаков высказал мнение, что под отношения двух стран было заложено множество "мин замедленного действия" во времена госпереворота на Украине.

"Известный анекдот: Почему в США не может быть переворота? Потому что в этой стране нет посольства США. Действия американского посла в Германии вполне в духе последних событий и трендов. Вспомним (бывшего помощника государственного секретаря США) Викторию Нуланд, ее высказывания во время Майдана в Киеве о том, куда надо "послать" Европу. Раскол между Германией и США очевиден. Еще во времена украинских событий было заложено множество "мин замедленного действия", которые сейчас начинают срабатывать. Находиться все время в роли "служанки" у США Германию не устраивает. Поэтому раскол этот будет нарастать и дальше. Выбор перед Германией стоит простой: либо превратиться в "американскую горничную", либо отстоять свое достоинство и свое право на будущее", — сказал Леонид Крутаков.



