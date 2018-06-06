22:51 06 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
  • USD62.01
  • EUR72.86
Поиск
Леонид Крутаков
© Sputnik

Крутаков: раскол между Германией и США очевиден

Радио
Получить короткую ссылку
4 0 0

Немецкие политики требуют выслать посла США Ричарда Гренелла из страны, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Леонид Крутаков высказал мнение, что раскол между двумя странами очевиден.

Немецкие политики требуют выслать из страны американского посла Ричарда Гренелла после его высказываний о желании укрепить позиции "консерваторов по всей Европе". Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

 В эфире радио Sputnik политолог, публицист Леонид Крутаков  высказал мнение, что под отношения двух стран было заложено множество "мин замедленного действия" во времена госпереворота на Украине.

"Известный анекдот: Почему в США не может быть переворота? Потому что в этой стране нет посольства США. Действия американского посла в Германии вполне в духе последних событий и трендов. Вспомним (бывшего помощника государственного секретаря США) Викторию Нуланд, ее высказывания во время Майдана в Киеве о том, куда надо "послать" Европу. Раскол между Германией и США очевиден. Еще во времена украинских событий было заложено множество "мин замедленного действия", которые сейчас начинают срабатывать. Находиться все время в роли "служанки" у США Германию не устраивает. Поэтому раскол этот будет нарастать и дальше. Выбор перед Германией стоит простой: либо превратиться в "американскую горничную", либо отстоять свое достоинство и свое право на будущее", — сказал Леонид Крутаков. 





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Доллары США
    Мы в доле!

    Президент ЕБРР заявил о намерении банка принять участие в приватизации национальных компаний "Казахтелеком", "Казатомпром" и "Эйр Астана".

  • Кыргызстанка Тынара Мавлянова, которая стала офицером безопасности Международной федерации футбола (FIFA)
    Мисс Конгениальность

    Кыргызстанка Тынара Мавлянова стала офицером безопасности Международной федерации футбола (FIFA) и обслужит матчи чемпионата мира в России.

  • Ликвидация пожара в зоне отчуждения в Чернобыле
    Пожар в Чернобыльской зоне

    Об обстановке в Полесском радиационно-экологическом заповеднике в связи с пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС рассказал директор заповедника.

  • Перегрузка контейнера
    Борьба за транзит

    Если Латвия хочет сохранить транзит, нужно задуматься о пересмотре тарифной политики и о способах привлечь новые виды грузов, считает эксперт.

  • Эдмундас Касперавичюс
    "Литва вернется к России"

    Sputnik Литва публикует вторую часть эксклюзивного интервью с одним из самых разыскиваемых Вильнюсом "государственных преступников" Эдмундасом Касперавичюсом.

  • Полиция
    Как в боевике

    В молдавских Бельцах полицейские зрелищно задержали нетрезвого водителя, который пытался сбежать от них на автомобиле.

  • Мотопутешественница Кинга Танаевска на озере Искандеркуль в Таджикистане
    Одинокая мотоциклистка

    Суровый высокогорный климат и сотни километров непростых дорог не остановили известную мотопутешественницу совершить тур по Таджикистану.

  • Делегация AICP посетила Узбекистан
    Модный филиал

    Международная академия моды (AICP) намерена открыть филиал в Узбекистане - на сегодня филиал AICP есть только в Японии.

  • Памятник Александру Сергеевичу Пушкину
    Ай да Пушкин

    Кандидат культурологических наук Валерия Бобылева рассказала Sputnik Эстония о том, что связывает великого русского поэта с Таллинном и Тарту.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Беспокойная огненная лава: извержения вулканов
Прогнали Широколобого: как в РУСДРАМе проходят репетиции премьеры спектакля по Искандеру
Прогнали "Широколобого": как в РУСДРАМе проходят репетиции премьеры спектакля по Искандеру
Билеты на ЧМ-2018
Расписание матчей ЧМ-2018

Соцсети

Sputnikabkhazia