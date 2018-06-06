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Аслан Авидзба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Историк о Конституции Абхазской АССР 1978 года: была принята вопреки воле народа

Радио
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О событиях 1978 года в Абхазии и о том, как вопреки воле народа была принята Конституция Абхазской АССР, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал доктор исторических наук Аслан Авидзба.

"6 июня секретно от абхазского народа собрали сессию Верховного Совета, здание было окружено милицией, и в этот же день прошел митинг с участием грузинского местного  населения. К этому дню было приурочено еще и вручение Абхазии Красного Знамени как победителю социалистического соревнования. На этой сессии была принята Конституция Абхазской АССР, в которой не учитывались требования абхазского народа о включении пункта о праве выхода Абхазии из состава Грузии. Это привело к волнениям, в Лыхны состоялся народный сход", — рассказал Авидзба в эфире радио Sputnik Абхазия.




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