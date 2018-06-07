Сычев о Кире Муратовой: ее картины изменили зрителя раз и навсегда

Несмотря на то, что про Киру Муратову говорят, что она украинский режиссер, это, конечно, режиссер русский, который принадлежит к русской культуре, все свои фильмы она снимала на русском языке и смотрели ее у нас, отметил в интервью Sputnik кинокритик Сергей Сычев.

"Не знаю, насколько у нее благодарные зрители на Украине. Для каждого уход Киры Георгиевны – это личная потеря, потому что ее фильмы практически всех, кто их хоть раз смотрел, изменили их раз и навсегда. У каждого есть самый главный фильм Киры Муратовой, каждый помнит какие-то забавные цитаты ее героев или, наоборот, какие-то трагические, сентиментальные ситуации, в которые они все время неловко и наивно попадали. Уход ее во время "Кинотавра", фестиваля, на котором она не раз получала призы и в том числе главные призы, позволит ее проводить всем вместе и ощутить, что каждый чувствует эту утрату вместе со всеми", — сказал Сычев в эфире радио Sputnik.

Режиссер Кира Муратова скончалась на 84-м году жизни, сообщил продюсер Юрий Минзянов.

"Ушла Кира… С ней целая эпоха… Помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах", — написал он на Facebook.

Информацию о кончине Муратовой подтверждает украинское издание buro24/7, которое ссылается на ее мужа Евгения Голубенко.

Кира Муратова родилась в 1934 году в городе Сороки, который тогда входил в состав Румынии, а сейчас находится на территории Молдавии. В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). С 1961 года работала на Одесской киностудии, тогда же дебютировала как сценарист и режиссер с фильмом "У крутого яра".

Известность Муратова получила с выходом картин "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971), а "Астенический синдром" (1989) получил Гран-при Берлинского кинофестиваля.

В фильмах Муратовой снимались Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Рената Литвинова. Последняя картина режиссера "Вечное возвращение" вышла в 2012 году.

Кира Муратова — народная артистка Украины, лауреат Государственной премии Украины. Награждена украинским орденом Ярослава Мудрого.

В 2014 году она была удостоена премии "Белый слон" Гильдии киноведов и кинокритиков России.