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Нодар Чачхиани
© Sputnik Бадрак Авидзба

Чачхиани: погранпост "Псоу" во время ЧМ-2018 будет работать без изменений

Радио
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О том, как будет организована работа пограничной службы Абхазии во время проведения Чемпионата мира по футболу, в эфире Sputnik рассказал заместитель председателя СГБ, начальник погранотряда Нодар Чачхиани.

"Никаких изменений пункт пропуска претерпевать не будет. Те игры Чемпионата мира по футболу, которые будут проходить в Сочи, нас врасплох не застали, у нас есть план, согласованный с российской стороной еще в прошлом году", — отметил Чачхиани. 

Он сказал, что абхазские пограничники также готовы  к увеличению потока туристов в республику во время Чемпионата мира по футболу.

"Иностранный гражданин, пересекающий границу с Абхазией должен получить визу, либо иметь при себе приглашение, либо получить визу непосредственно на пункте пропуска. Там находится визовая служба МИД, непосредственно на границе выдают визы.

Никаких режимных ограничений на время проведения ЧМ по футболу не предусмотрено, во всяком случае на текущий момент мне об этом с российской стороны не сообщено", — сказал начальник погранотряда.

Он отметил, что единственное условие – грузовой и пассажирский автотранспорт, пересекающий государственную границу и находящийся на режимной территории Краснодарского края, должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС.




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