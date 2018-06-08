Безпалько: США обеспокоены потерей мирового доминирования

В Госдепе США выразили обеспокоенность сообщениями о возможной встрече лидеров Сирии и Северной Кореи Башара Асада и Ким Чен Ына. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik объяснил причины этой обеспокоенности.

В США обеспокоены сообщениями о возможной встрече президента Сирии Башара Асада и северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявил представитель Госдепа.

О желании Асада посетить Северную Корею и встретиться с Ким Чен Ыном писала центральная партийная газета КНДР "Нодон синмун".

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik объяснил причины обеспокоенности Госдепа США.

"Доктрина Соединенных Штатов – она очень простая и строится на древнем принципе "разделяй и властвуй". Поэтому ситуация, когда кто-то начинает объединяться и вести переговоры, пусть даже это будут два небольших государства, одно из которых подвергается изоляции, а второе – давлению и даже военной интервенции, вызывает у США обеспокоенность, потому что подобные процессы могут стать неконтролируемыми. Никто в мире не испытывает большой радости по поводу глобального доминирования США или их претензий на это глобальное доминирование. И если эти люди, страны, политики начнут между собой объединяться, начиная хотя бы с таких простых контактов, это может создать угрозу для претензий на глобальное доминирование Соединенных Штатов. Поэтому такие встречи будут вызывать сопротивление со стороны американцев", – сказал Богдан Безпалько.

По его словам, объяснениям США в данном случае верить не стоит.

"Конечно, это будет подаваться под видом того, что Сирия якобы может получить технологии производства ракет или ядерного оружия, а Северная Корея, наоборот, может получить из Сирии какое-нибудь химическое оружие, которого в реальности там давно нет – но это будут лишь поводы для медиакомпании. На самом деле недовольство вызовет простое желание лидеров, которые не собираются подчиняться США, пообщаться, и, возможно, объединить усилия в противодействии этому диктату", – заключил Богдан Безпалько.