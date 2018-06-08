16:22 08 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
  • USD62.67
  • EUR73.79
Поиск
Богдан Безпалько
© Sputnik .

Безпалько: США обеспокоены потерей мирового доминирования

Радио
Получить короткую ссылку
710

В Госдепе США выразили обеспокоенность сообщениями о возможной встрече лидеров Сирии и Северной Кореи Башара Асада и Ким Чен Ына. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik объяснил причины этой обеспокоенности.

В США обеспокоены сообщениями о возможной встрече президента Сирии Башара Асада и северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявил представитель Госдепа.

О желании Асада посетить Северную Корею и встретиться с Ким Чен Ыном писала центральная партийная газета КНДР "Нодон синмун".  

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik объяснил причины обеспокоенности Госдепа США.

"Доктрина Соединенных Штатов – она очень простая и строится на древнем принципе "разделяй и властвуй". Поэтому ситуация, когда кто-то начинает объединяться и вести переговоры, пусть даже это будут два небольших государства, одно из которых подвергается изоляции, а второе – давлению и даже военной интервенции, вызывает у США обеспокоенность, потому что подобные процессы могут стать неконтролируемыми. Никто в мире не испытывает большой радости по поводу глобального доминирования США или их претензий на это глобальное доминирование. И если эти люди, страны, политики начнут между собой объединяться, начиная хотя бы с таких простых контактов, это может создать угрозу для претензий на глобальное доминирование Соединенных Штатов. Поэтому такие встречи будут вызывать сопротивление со стороны американцев", – сказал Богдан Безпалько.    

По его словам, объяснениям США в данном случае верить не стоит. 

"Конечно, это будет подаваться под видом того, что Сирия якобы может получить технологии производства ракет или ядерного оружия, а Северная Корея, наоборот, может получить из Сирии какое-нибудь химическое оружие, которого в реальности там давно нет – но это будут лишь поводы для медиакомпании. На самом деле недовольство вызовет простое желание лидеров, которые не собираются подчиняться США, пообщаться, и, возможно, объединить усилия в противодействии этому диктату", – заключил Богдан Безпалько.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Цхинвал
    Тушите свет!

    Подача света в Южную Осетию прекратится в субботу на три часа - отключение связано со строительством электроподстанции.

  • Женщина с полиэтиленовым пакетом в руке, фото из архива
    "Пакетное" обращение

    Минэкологии Азербайджана перед началом сезона отпусков обратилось к населению с просьбой не выбрасывать пластиковые бутылки и пакеты.

  • Лампочки
    Сделаем скидку

    Тарифы на электричество для небогатых граждан в Армении можно снизить на четверть, считает министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов страны.

  • Контроль качества продукции в лаборатории завода Danone-Юнимилк, архивное фото
    А если найдем?

    Главный государственный санитарный врач Казахстана прокомментировал обнаружение антибиотиков в российской продукции Danone.

  • Девушка закрывает лицо руками. Архивное фото
    Традиция или преступление

    Судьба похищенной и убитой в отделении милиции 19-летней девушки взволновала общественность Кыргызстана и в очередной раз подняла тему кражи невест.

  • Торговля спиртными напитками
    Сухой закон

    Из-за выпускных вечеров по всей Беларуси прекратят продавать алкоголь – в какое время будут действовать ограничения?

  • Здание Рижского автовокзала
    Латышский маршрут

    У иностранных международных автобусов, проезжающих по территории Латвии, название маршрута должно быть на латышском, считает Центр госязыка.

  • Линии электропередачи
    Дорогие мегаватты

    Стоимость электроэнергии в Литве в мае увеличилась более чем на треть. В компании-поставщике рассказали, с чем это связано.

  • Спасатели
    Помощь пришла

    Молдавские спасатели провели уникальную спецоперацию – из канализационного люка в Кишиневе достали 300-килограммового теленка.

  • Машина милиции в Душанбе, архивное фото
    Их разыскивает милиция

    В Душанбе избили ученика девятого класса и нанесли ему ножевые ранения, подростков разыскивает милиция.

  • Свадебный кортеж.
    Долой роскошь!

    Глава Союза молодежи Узбекистана рассказал, как пересадил молодоженов из шикарного свадебного кортежа в такси, а сопровождавших их гостей развернул в обратном направлении.

  • HOOG Festival
    Цирк приехал

    В рамках празднования 100-летия Эстонской республики состоится Международный фестиваль современного цирка, который объединит лучших артистов из разных стран.

  • Цхинвал
    Тушите свет!

    Подача света в Южную Осетию прекратится в субботу на три часа - отключение связано со строительством электроподстанции.

  • Женщина с полиэтиленовым пакетом в руке, фото из архива
    "Пакетное" обращение

    Минэкологии Азербайджана перед началом сезона отпусков обратилось к населению с просьбой не выбрасывать пластиковые бутылки и пакеты.

  • Лампочки
    Сделаем скидку

    Тарифы на электричество для небогатых граждан в Армении можно снизить на четверть, считает министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов страны.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Граффити к ЧМ-2018 по футболу в Краснодаре
Невероятные граффити к ЧМ-2018: художники оживляют легенд футбола
Путин о шутках: Это полный бред
Путин рассказал о рассмешившей его шутке про себя и Трампа
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами

Соцсети

Sputnikabkhazia