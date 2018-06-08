Матвейчев о ЧМ по футболу в России: его успех нужен не всем

Россия на 100% готова к проведению Чемпионата мира, заявили в ФИФА. Политолог Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik напомнил, что подготовка к ЧМ была очень серьезной.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что за неделю до старта Чемпионата мира по футболу можно с уверенностью сказать, что Россия на 100% готова к проведению турнира.

Политолог, профессор (ВШЭ) Олег Матвейчев напомнил, что у России огромный опыт проведения крупных международных спортивных соревнований.

"В том числе у нас есть и пример успешного проведения зимних Олимпийских игр. К чемпионату абсолютно все готово. Меры и по безопасности, и по многим другим вещам принимались беспрецедентные. Во всех регионах, где будет проходить чемпионат, были штабы, которые работали чуть ли не в ежедневном режиме в последние два года. Поэтому, конечно, все готово. Единственное, что теоретически может испортить впечатления от чемпионата – это действия внешних сил. Недоброжелателям России не нужно, чтобы Россия насладилась триумфом, связанным если не с игрой нашей сборной, то с прекрасными отзывами болельщиков и футболистов, которые приедут к нам. Поэтому есть тревога, что кто-то попытается смазать наш успех какими-то негативными внешними событиями. Или на востоке Украины, или где-то еще", – сказал Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.