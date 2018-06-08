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Константин Пилия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пилия о соглашениях Сухума с Крымом: дадут товарооборот, опыт, обучение

Радио
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О соглашениях о сотрудничестве, которые удалось подписать сразу с несколькими районами Крыма в ходе рабочей поездки на полуостров, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия.

"Мы были приглашены главами Симферопольского, Советского районов Крыма. Поездка была очень продуктивная. Мы проехали по Крыму более двух тысяч километров. В этих муниципальных образованиях мы подписали хорошее базовое соглашение, которое дает толчки для развития в области образования, культуры, торговли. Это была дорожная карта. Теперь мы будем передавать эти соглашения руководителям наших управлений, и уже они будут контактировать на практике. Все это, конечно, исходит из большого Соглашения между Абхазией и Россией. Мы готовы сотрудничать. Для нас эти соглашения дадут товарооборот, обмен опытом, повышение квалификации сотрудников. Думаю, что все это принесет много позитива", — отметил Пилия. 

Соглашение о сотрудничестве подписали столица Абхазии и Симферопольский район. Подписи под документами поставили председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия и председатель Муниципального образования Симферопольский район Михаил Макеев. Обмениваться опытом планируют в сфере культуры, экономики, сельского хозяйства, будут работать и во многих других направлениях. Аналогичное соглашение о сотрудничестве подписали Константин Пилия и глава Советского района Республики Крым Игорь Чеглаков. Кроме того, подписано два соглашения  в сфере образования – с местным университетом и колледжем. 




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