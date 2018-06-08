Пилия о соглашениях Сухума с Крымом: дадут товарооборот, опыт, обучение

"Мы были приглашены главами Симферопольского, Советского районов Крыма. Поездка была очень продуктивная. Мы проехали по Крыму более двух тысяч километров. В этих муниципальных образованиях мы подписали хорошее базовое соглашение, которое дает толчки для развития в области образования, культуры, торговли. Это была дорожная карта. Теперь мы будем передавать эти соглашения руководителям наших управлений, и уже они будут контактировать на практике. Все это, конечно, исходит из большого Соглашения между Абхазией и Россией. Мы готовы сотрудничать. Для нас эти соглашения дадут товарооборот, обмен опытом, повышение квалификации сотрудников. Думаю, что все это принесет много позитива", — отметил Пилия.

Соглашение о сотрудничестве подписали столица Абхазии и Симферопольский район. Подписи под документами поставили председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия и председатель Муниципального образования Симферопольский район Михаил Макеев. Обмениваться опытом планируют в сфере культуры, экономики, сельского хозяйства, будут работать и во многих других направлениях. Аналогичное соглашение о сотрудничестве подписали Константин Пилия и глава Советского района Республики Крым Игорь Чеглаков. Кроме того, подписано два соглашения в сфере образования – с местным университетом и колледжем.