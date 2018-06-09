Калягина о безопасном бронировании турпутевок в Абхазию: звоните в Минтуризма и отели

"Если вы подписывайте договор продажи путевки, то прежде всего смотрите на те печати, которые ставятся. Есть турфирмы, которые продают Абхазию, там есть четкие данные в печати, эти турфирмы можно проверить по реестру, это турфирмы, в которые можно позвонить. Наш сайт завоевывал доверие туриста очень долго. Когда нам был один год, мы даже не пытались просить у людей предоплату. Конечно, сложившаяся ситуация очень серьезная, хочется обратиться к тем, кто видит эти сайты, на них попадают, звонить в Министерство по курортам и туризму Абхазии. Многие отели и гостиницы имеют свой официальный сайт со всеми данными, конечно, нужно звонить, писать письма, задавать вопросы и всеми возможными способами бронировать путевку", — сообщила Анна Калягина.

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