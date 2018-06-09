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Анна Калягина
© Sputnik / Томас Тхайцук

Калягина о безопасном бронировании турпутевок в Абхазию: звоните в Минтуризма и отели

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О том, что нужно знать при бронировании путевки и на что нужно обратить внимание, рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

"Если вы подписывайте договор продажи путевки, то прежде всего смотрите на те печати, которые ставятся. Есть турфирмы, которые продают Абхазию, там есть четкие данные в печати, эти турфирмы можно проверить по реестру, это турфирмы, в которые можно позвонить. Наш сайт завоевывал доверие туриста очень долго. Когда нам был один год, мы даже не пытались просить у людей предоплату. Конечно, сложившаяся ситуация очень серьезная, хочется обратиться к тем, кто видит эти сайты, на них попадают, звонить в Министерство по курортам и туризму Абхазии. Многие отели и гостиницы имеют свой официальный сайт со всеми данными, конечно, нужно звонить, писать письма, задавать вопросы и всеми возможными способами бронировать путевку", — сообщила Анна Калягина.

Подробности слушайте в подкасте.




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