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Роман Гвинджия
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Гвинджия о сожженном архиве Абхазии: страховой фонд можно восстановить

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Директор Государственного архива Роман Гвинджия в эфире Sputnik рассказал о том, что предпринимается для восстановления документов, которые были уничтожены во время Отечественной войны народа Абхазии.

9 июня Международный день архивов.

"К счастью, сохранились документы, так называемого страхового фонда. Эти документы переносились на разные носители информации: микрофильмы, микропленки и так далее. Они особо важные. До недавнего времени мы не могли их считать. У нас нет не оборудования, нет специалистов. Оборудование достаточно дорогое. Мы эти документы просто законсервировали. Нужны были люди, которые могли бы с ними работать. Несколько раз нам лимиты выделяли в Историко-архивный институт. С кадрами у нас очень большая проблема. Данные вопросы мы поднимали и на Женевских дискуссиях. Перед грузинской делегацией был поставлен вопрос о том, чтобы нам передали документы, касающиеся истории Абхазии. Второй вопрос касался оборудования и обучения наших людей. Мы связались с чешскими специалистами по реставрационным работам, в Праге один из самых лучших архивов. Была выделена определенная сумма. На сегодня обучают двух наших студентов, чтобы  они смогли отреставрировать то, что возможно.  Программа заканчивается в октябре. Мы будем просить, чтобы программу продлили. Нам нужен также айти специалист. Нам сказали, что при интенсивной работе для восстановления документов понадобится три с половиной года. Это кропотливая, долгая работа. Документы, которые пока не подлежат восстановлению, не будут уничтожаться, так как в будущем может появится техника, которая  их сможет прочесть", — сказал Гвинджия.

Центральный государственный архив Абхазии был уничтожен грузинскими оккупационными властями 22 октября 1992 года.




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