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Беслан Шларба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шларба об участии сборной Абхазии по баскетболу в чемпионате Европы: первопроходцы

Радио
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Об участии абхазской ветеранской сборной по баскетболу в чемпионате Европы в Хорватии, и о том, как команда готовится к турниру, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал капитан сборной Беслан Шларба.

"Баскетбол непредсказуемая игра, иногда бывает, что даже сильная команда может потерпеть поражение, а слабые-хорошо сыграть. Мы рассчитываем на призовые места. Есть команды, с которыми мы в прошлом году потерпели поражения, но мы полны решимости, взять у них реванш. Многое зависит от удачи и успеха. Мы готовимся к турниру, ребята наши помимо обычных тренировок, проводят еще силовые, беговые, бросковые тренировки", — отметил Шларба

Капитан команды рассказал, в каком статусе будет принимать участие в чемпионате абхазская ветеранская сборная по баскетболу.

"Организаторы турнира нас допустили к чемпионату с таким условием, что в случае победы, будет звучать олимпийский гимн, и будет отмечено что мы из Абхазии. То, что Абхазия допущена до турнира такого уровня, это уже большой успех для нас, можно сказать, мы-первопроходцы", — сказал Шларба в эфире радио Sputnik Абхазия.

Теги:
баскетбол, Хорватия, Абхазия



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