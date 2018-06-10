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Тамаз Цахнакия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Цахнакия о высокотехнологических операциях в Абхазии: серьезный прорыв для нас

Радио
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О сотрудничестве министерства здравоохранения Абхазии с Башкирским медицинским госуниверситетом, и подготовке высококвалифицированных специалистов, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия.

"Соглашение с Башкирским государственным университетом предполагает достаточно широкое сотрудничество. Одно из основных направлений – непрерывное образование врачей. Кадровая подготовка высококвалифицированных специалистов имеет принципиально важное значение. Поэтому мы этому вопросу уделяем очень большое значение. И в рамках данной встречи проводим мастер-классы по совершенствованию хирургии. За год мы провели более 120 высокотехнологических операций. Это большой прорыв. Раньше нашим пациентам приходилось выезжать за пределы республики. Мы должны создать все необходимые условия в наших учреждениях для того чтобы наших пациентов обеспечить большим спектром высокотехнологической медицинской помощи ", – отметил Цахнакия в эфире радио Sputnik Абахзия.




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