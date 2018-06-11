Агрба о премии "Аврора": для всего мира, в знак благодарности

"Суть этой премии и главное, что побудило меня принять решение приехать, — это премия, которая учреждена армянами-меценатами от лица всех выживших во время геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. Она присуждается людям, которые всю свою жизнь посвятили спасению людей во всем мире. Премия присуждается в течение 8 лет. Мы присутствовали на мероприятии, которое вдохновляет. В течение четырех дней проходят "Диалоги Авроры", где обсуждаются различные темы, к примеру, как можно бороться с насилием, насколько гуманитарные инициативы эффективны. Я вначале думал, что армяне это делают для армян, но оказалось, что это сильная идея, армяне это делают для мира в знак благодарности", — рассказал Агрба в интервью радио Sputnik Абхазия.