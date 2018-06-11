23:08 11 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
  • USD62.34
  • EUR73.37
Поиск
Беслан Агрба
© Sputnik

Агрба о премии "Аврора": для всего мира, в знак благодарности

Радио
Получить короткую ссылку
5410

О гуманитарной премии "Аврора", о церемонии вручения, которая прошла 10 июня в Ереване, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал ее участник, глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.

"Суть этой премии и главное, что побудило меня принять решение приехать, — это премия, которая учреждена армянами-меценатами от лица всех выживших во время геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. Она присуждается людям, которые всю свою жизнь посвятили спасению людей во всем мире. Премия присуждается в течение 8 лет.  Мы присутствовали на мероприятии, которое вдохновляет. В течение четырех дней проходят "Диалоги Авроры", где обсуждаются различные темы, к примеру, как можно бороться с насилием, насколько гуманитарные инициативы эффективны. Я вначале думал, что армяне это делают для армян, но оказалось, что это сильная идея, армяне это делают для мира в знак благодарности", — рассказал Агрба в интервью радио Sputnik Абхазия.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Гурам Карсанов
    Мусорный ветер

    Радиоведущий Гурам Карсанов рассказал о проблеме Южной Осетии с утилизацией мусора и путях ее решения.

  • Девушка в наручниках, фото из архива
    Позолоти ручку!

    В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.

  • Акоп Симонян
    Царская находка

    Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.

  • Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
    Латвия – не Крым

    Почему российский президент Владимир Путин не сможет спасти от притеснений русскоязычных жителей Латвии, рассказал политолог и журналист Армен Гаспарян.

  • Бронетранспортер США Stryker, архивное фото
    Танки наши быстры

    Второе за неделю ДТП с участием бронетехники НАТО произошло в Литве – в аварии пострадал американский солдат.

  • Табачная фабрика
    Взять на испуг

    С 1 июля в Молдове перестанут продавать пачки сигарет старого образца без "пугающих" картинок, напоминающих о вреде курения.

  • Гурам Карсанов
    Мусорный ветер

    Радиоведущий Гурам Карсанов рассказал о проблеме Южной Осетии с утилизацией мусора и путях ее решения.

  • Девушка в наручниках, фото из архива
    Позолоти ручку!

    В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.

  • Акоп Симонян
    Царская находка

    Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Вид на бухту в Сан-Висенте-де-ла-Баркера, Испания
В Европу: лучшие направления 2018 года от Lonely Planet
Человек-паук попытался взобраться на небоскреб в Сеуле
"Человек-паук" попытался взобраться на небоскреб в Сеуле
Как выбрать качественный мужской костюм
Как выбрать качественный мужской костюм

Соцсети

Sputnikabkhazia