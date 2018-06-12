Оганесян о международных учениях: спасателей из Абхазии оценили на отлично

На базе Ногинского центра МЧС России прошел Международный салон "Комплексаная безопасность-2018". В работе салона приняли участие представители более 20 государств. Состоялись также демонстрационные учения, в которых приняли участие и абхазские спасатели. Они ликвидировали последствия ДТП на автотрассе.

"Эти учения были намного масштабнее всех тех, в которых мы принимали участие дома. У нас, конечно же, нет пока таких возможностей. Мы увидели много интересного, это касается авиации. Мы наблюдали за тушением горящих поездов, самолетов.

Некоторые участники нашей группы, были уже на подобном мероприятии, но они тогда были в качестве зрителей. А теперь мы имеем и опыт участия. На трибунах было очень много специалистов. Они следили за правильностью выполнения упражнений. Нас, насколько нам известно, оценили на отлично, никаких вопросов, нареканий к нашим действиям не было, все было четко", — сказал Оганесян