Барамия о детсадах в Гагрском районе: в идеальном состоянии, кроме одного

"Можно сказать, что в Гагрском районе пять детских садов хорошо работают, и условия в них прекрасные. Только детский сад "Мрамза" в городе нуждается в капитальном ремонте. Он рассчитан на 90 детей, но из-за нехватки детсадов в Гагре, его посещают 135 детей. Учреждение перегружено на 50 процентов и находится в аварийном состоянии. Это дошкольное учреждение — одно из старейших в городе, ремонт в здании не проводился более 30 лет. В других садах района идеальные условия", — отметила Барамия в эфире радио Sputnik Абхазия.