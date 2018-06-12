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Барамия Марина
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Барамия о детсадах в Гагрском районе: в идеальном состоянии, кроме одного

Радио
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О результатах проверки дошкольных учреждений в Гагрском районе в эфире Sputnik рассказала начальник отдела общего и профессионального образования Министерства образования и науки Абхазии Марина Барамия.

"Можно сказать, что в Гагрском районе пять детских садов хорошо работают, и условия в них прекрасные. Только детский  сад "Мрамза" в городе нуждается в капитальном ремонте. Он рассчитан на 90 детей, но из-за нехватки детсадов в Гагре, его посещают 135 детей.  Учреждение перегружено на 50 процентов и находится в аварийном состоянии. Это дошкольное учреждение — одно из старейших в городе, ремонт в здании не проводился более 30 лет. В других садах района идеальные условия", — отметила Барамия в эфире радио Sputnik Абхазия.  




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