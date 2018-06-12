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Пресс-конференция об итогах выступления сборной Абхазии по футболу на ЧМ футболу ConIFA
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аджинджал об обвинении сборной Карпаталии в сепаратизме: политике не место в спорте

Радио
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Темы:
ConIFA 2018 (35)
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Главный тренер сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджал прокомментировал на пресс-конференции в Sputnik Абхазия высказывание украинского министра спорта Жданова, в котором он обвинил сборную Карпаталии по футболу в сепаратизме.

Сепаратизму не место в украинском спорте, заявил в понедельник министр спорта Украины Игорь Жданов  на странице в Facebook, говоря об участии футбольной команды "Карпаталья" ("Закарпатье" — на венгерском) в Чемпионате мира по футболу ConIFA-2018. Об этом сообщает РИА Новости Украина.

"Возмущен участием так называемой футбольной команды "Карпаталья" ("Закарпатье" — на венгерском) в чемпионате мира среди непризнанных и частично признанных стран", — написал Жданов на странице в Facebook.

Служба безопасности Украины должна отреагировать на участие футбольной команды "Карпаталья" в Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA, считает он.

"Отношусь к заявлению Жданова отрицательно, потому что все-таки это спорт. Не надо смешивать два понятия – спорт и политику. К этому я отношусь крайне отрицательно. Люди занимаются спортом и представляют на таких больших футбольных форумах свою страну, и тому, что говорит этот человек, не место в спорте", — отметил Аджинджал. 

Сборная Карпаталии 9 июня стала чемпионом мира по футболу по версии ConIFA, обыграв в финале команду Северного Кипра.


Темы:
ConIFA 2018 (35)



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