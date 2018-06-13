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Алексей Чачба-Шервашидзе.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шервашидзе о фестивале "Стоянка человека": радует, что за рубежом о нем знают

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Куратор фестиваля Фазиля Искандера "Стоянка человека" Алексей Шервашидзе отметил, что фестиваль занимает достойное место среди других международных фестивалей.

"Международные фестивали есть во всем мире. Как мы знаем, есть Венецианские фестивали, Венские фестивали. Фестиваль Фазиля Абдуловича полноправно в этой линейке занимает достойное место. Меня радует, когда зарубежные гости знают об этом фестивале. У нашей страны есть еще одна возможность сообщать о себе и привлекать удивительные творческие коллективы или же отдельных людей, которые чтят творческих людей",  – добавил он.

IV Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" состоится с 13 по 15 июня в Сухуме. 




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