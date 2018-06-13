Шервашидзе о фестивале "Стоянка человека": радует, что за рубежом о нем знают

"Международные фестивали есть во всем мире. Как мы знаем, есть Венецианские фестивали, Венские фестивали. Фестиваль Фазиля Абдуловича полноправно в этой линейке занимает достойное место. Меня радует, когда зарубежные гости знают об этом фестивале. У нашей страны есть еще одна возможность сообщать о себе и привлекать удивительные творческие коллективы или же отдельных людей, которые чтят творческих людей", – добавил он.

IV Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" состоится с 13 по 15 июня в Сухуме.