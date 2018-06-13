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Даур Тугуш
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Тугуш об участии "Абхазмеда" в Коренской ярмарке: вина закончились, перешли на мед

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Делегация Республики Абхазия вернулась из Курска, где принимала участие в ХVIII межрегиональной универсальной оптово-розничной "Курской Коренской ярмарке – 2018". О том, как удалось представить свою продукцию, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал руководитель РУП "Абхазмед" Даур Тугуш.

"Особого интереса посетителей вначале к меду не было. Первоначально все внимание было устремлено на вина и воды, как всегда. Когда вина и воды закончились, начали пробовать мед. Многие впервые пробовали наш мед, для них это, конечно, экзотика. Кто пробовал, все брали по баночке, по две, по пять. Некоторые вообще не знали, что такое каштановый горный мед", — рассказал Тугуш. 

В Коренской ярмарке, в числе участников которой были Белоруссия, Вьетнам, Индия, Шри-Ланка, КНДР, Германия, Молдавия и другие страны, участие принимала Республика Абхазия. Абхазская экспозиция традиционно была представлена баннерами с видами Абхазии и широким ассортиментом продукции абхазских предприятий и индивидуальных предпринимателей: ООО "Вина и воды Абхазии" — вино и коньяк, ООО пивоваренный завод "Сухумский" — пиво и лимонады, "Абхазпродукт" — аджика, ООО "Шато Абхаз" — чача, ИП Квициния – асыдзбал, ИП Джанашия – мед, ИП Шохин – джемы, ИП Мукба – чача и продукция Ассоциации пчеловодов Абхазии – абхазский мед. Выставлены также были такие продукты, как копченый сыр, аджинджухуа, орехи, различные виды сувениров и другие товары. 





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