Мокрицкий о Говорухине: все меньше людей такого калибра

"Для меня он был человеком, который помогал другим людям. Он поддержал меня, когда я пришел на премьеру фильма "Битва за Севастополь". Он для меня был близок еще и тем, что я начинал работать на Одесской киностудии, которая была пропитана любовью к нему, люди, которые там работали, часто вспоминали о нем. Профессионалов может быть и много, но людей такого калибра по человеческим качествам становится все меньше и меньше. Всегда было можно прийти, всегда можно было надеяться на то, что он выслушает и чем может, тем поможет. Ужасно, что нет его", — сказал Мокрицкий в эфире радио Sputnik.

Скончался Станислав Говорухин, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Станислав Говорухин — Народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер картин "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многих других. Принимал активное участие в политической жизни, являясь членом партии "Единая Россия". В 2000 году был кандидатом в президенты страны.