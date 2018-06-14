Кобешавидзе: отсутствие соцпомощи сокращает число доноров в Абхазии

"В нашей картотеке у нас 190 доноров, это профессиональные, или кадровые доноры, но есть еще люди, которые безвозмездно сдают кровь. Количество доноров, безвозмездно сдающих кровь, у нас уменьшается. Раньше это были студенты, врачи, военные. Уменьшение количества доноров связано с отсутствием для них социальной поддержки. Мы не оказываем им никакую социальную помощь, необходимо развивать массовое безвозмездное донорство. А это можно сделать только тогда, когда мы создадим правовую базу, которая будет регулировать работу Центрального банка крови, я говорю о законе "О донорстве". Он готовится в Парламенте, но я считаю, что принятие закона надо форсировать", — сказала заведующая отделением ЦБК.

Ежегодно 14 июня в разных странах мира отмечают Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day). В мае 2005 года, в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения, министры здравоохранения разных стран мира единодушно приняли заявление о приверженности и поддержке добровольного донорства крови. В резолюции WHA58. 13 они постановили 14 июня каждого года проводить Всемирный день донора крови, дата которого приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943) — австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.



