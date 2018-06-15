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Андрей Малосолов на радио Sputnik.
© Фото : В. Трефилов

Малосолов о ЧМ-2018 и политике: главное –реакция болельщиков и футболистов

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Футбольный эксперт, общественный деятель, спортивный функционер Андрей Малосолов рассказал, что общего между ЧМ и политикой.

"Любой чемпионат мира – это и спортивная составляющая, и политическая, и экономическая, это составляющая одного большого целого проекта. Что касается приезда глав государств и различных политических деятелей на матч открытия, то, мне кажется, что их могло бы быть и больше, но я думаю, что они во временем по ходу чемпионата мира  будут подтягиваться. Уже говорили, что это будут Макрон, Меркель, кто-то другой из западных политиков. На самом деле нас меньше всего должно интересовать, кто из политиков сюда приедет и с какой целью. Это праздник не для политиков, а для болельщиков и футболистов стран, которые пробились на этот чемпионат мира, это праздник город, где проходит чемпионат мира. Я бы в первую очередь ожидал положительной реакции от этих представителей. Само по себе событие, которым является чемпионат мира, — это большое политическое событие, большое спортивное событие, это в какой-то степени триумф России, которая не только выиграла право на проведение мундиаля, но и защитила от мощных, несправедливых и массированных атак со стороны СМИ из-за рубежа", — сказал Малосолов. 




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