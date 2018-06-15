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Рауль Хаджимба
© Фото : Пресс-служба президента

Хаджимба: Абхазия и Южная Осетия должны доказать всему миру правоту России

Радио
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В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялся форум "Молодые лидеры России и Абхазии: прорыв в будущее!". Участие в нем принимал президент Абхазии Рауль Хаджимба.

"Сегодня я с гордостью могу сказать, что в системе государственной власти Абхазии значительное количество молодых людей, которые активно работают, занимают достаточно высокие должности. Эти люди понимают, зачем пришли, и готовы нести ответственность за направление, которое им поручено", — сказал Хаджимба. 

Президент Абхазии отметил важность выстраивания отношений с Россией. 

"Россия первой нас признала. Мы должны состояться, чтобы и России было понятно, что за страна Абхазия, чтобы это был ненапрасно. Все знают, что Россия столкнулась со сложностями именно после событий августа 2008 года, после признания Южной Осетии и Абхазии. И Абхазия, и Южная Осетия должны состояться, должны доказать правоту России. Мы должны все вместе сделать все для того, чтобы процесс был реализован и был понятен всему миру", — подчеркнул Хаджимба. 

Участники форума обсудили текущего взаимодействия между молодежными организациями России и Абхазии. 




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