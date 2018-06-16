Делба о профессии судьи: в суде нет места для импровизации

О системе судейства в Абхазии и о том, какими качествами должен обладать судья, в интервью на радио Sputnik рассказала председатель Верховного суда Абхазии Манана Делба.
Гражданин и начальник: Делба о работе судьи
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"Я проработала в Арбитражном суде 20 лет, и только два месяца являюсь председателем Верховного суда. Работа налаженная, судьи — профессионалы, это интеллектуальный труд и большая ответственность. Мы все должны работать в рамках закона, в суде нет места для импровизации. Может звучать банально, но законно и справедливо это то, к чему мы призваны. Не всякое законное, к сожалению, бывает справедливым, но если судья может принять решение законно и справедливо, это говорит о том, какого высокого уровня данный судья, и ответственный как человек и гражданин", — сказала Делба в эфире радио Sputnik Абхазия.
В 1984 году Делба окончила юридический факультет АГУ. В 1997 году была избрана заместителем председателя Арбитражного суда Абхазии. В 2010 году решением Квалификационной коллегии судей Манане Делба присвоен первый квалификационный класс. С 27 декабря 2017 года вошла в судейский состав Верховного суда Абхазии.