Делба о профессии судьи: в суде нет места для импровизации

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О системе судейства в Абхазии и о том, какими качествами должен обладать судья, в интервью на радио Sputnik рассказала председатель Верховного суда Абхазии Манана Делба.