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Леонтий Букштейн
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Букштейн: совет контрразведки США не брать в Россию смартфоны – смешно и глупо

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Контрразведка США посоветовала американцам не брать с собой на ЧМ-2018 в РФ мобильные телефоны. Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн в шутливой форме прокомментировал данное заявление и задал свой вопрос господину Иванина.

Американская контрразведка посоветовала болельщикам, отправляющимся в Россию на чемпионат мира, не брать с собой электронные устройства. Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина заявил, что телефоны и другие гаджеты могут быть взломаны киберпреступниками или российским правительством. По словам чиновника, больше всех рискуют высокопоставленные бизнесмены и государственные чиновники. Однако интерес для злоумышленников могут представлять и простые граждане.

Не думайте, что вы слишком незначительны, чтобы стать мишенью", — говорит Иванина. 

Контрразведчик советует брать в Россию не основное, а временное устройство. 

Западные СМИ пишут о том, что власти Великобритании и Германии также предупреждали чиновников, отправляющихся на ЧМ, о высокой вероятности того, что их личные гаджеты могут стать объектами шпионажа.

"Разведсообщества США следят старательно за всем миром, за своими коллегами, партнерами в Европе, где только не следят. А тут какой-нибудь Джон из Коннектикута едет на чемпионат, куда его же команда не пробилась, и его так "пужают", что нужно брать кнопочный телефон. Интересно, сколько кнопочных телефонов в Америке? Я думаю, 0, 000003 процента. Это первое. Второе, сразу бы сказали, берите восковые дощечки, заостренные палочки, почтовых голубей и так рассказывайте о чемпионате. Предлагать не брать смартфоны – это предлагать не брать ничего – ни бритвенные принадлежности, ничего. Все страшно, возьмите только паспорт. Полностью разоруженные американцы, числом почти 80 тысяч, приедут к нам, запуганные господином Иванина, даже не знаю, как их утешать. Это нельзя обсуждать серьезно, это такая глупость. Меня пугает, как люди, находящиеся у власти, говорят такие глупости своим гражданам. Что же они тогда говорят между собой и друг другу на самом верху? Что это такое? Правительство России будет старательно следить за всеми 2, 5 миллионами болельщиков. Что там можно выследить? В подобных историях меня всегда занимает одно – почему такая мощная во всех смыслах страна имеет таких пугливых людей истеблишмента, чего они все время боятся? Но у меня есть один вопрос к Иванина. Интересно, сколько офицеров контрразведки приедет в числе этих 80 тысяч болельщиков? Ведь они будут, о них никто не говорит. Может, это отвлекающий маневр, чтобы мы об этом не задумывались?" — отметил Букштейн в эфире радио Sputnik




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