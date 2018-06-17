Серебрянский о гаджетах: могут нанести вред репродуктивным функциям

"Детский организм более раним перед электромагнитным полем мобильных телефонов. Он на 50-70 процентов поглощает больше электромагнитных излучений, чем взрослый организм. Отсюда и различные последствия: воздействие на психику, на развитие, нервозность, ослабление иммунной системы, тугоухость.

Зависимость от гаджетов сходна где-то с алкогольной, наркотической, информационной зависимостью. Длительное нахождение аппарата возле уха может нанести вред центральной нервной системе, вплоть до развития опухолевых заболеваний головного мозга. Я уже не говорю о людях, которые имеют кардиостимулятор.

Мы все чаще сталкиваемся с жалобами на снижение памяти, хотя, казалось бы, в 20 — 30 лет память должна быть на хорошем уровне. Ухудшаются психические процессы в головном мозге. Опыты на животных показали, что при воздействии электромагнитных излучений повреждается плод. Это может способствовать выкидышу. Телефонные аппараты могут влиять на репродуктивные функции", — сказал Серебрянский в эфире Sputnik.