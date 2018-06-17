Пилия: врач должен болеть, страдать, умирать вместе со своим пациентом

"В медицину я пришел по просьбе отца, отец из репрессированных, возможно, он имел отношения к лечению, к страданию репрессированных. Когда мы стали с братом подрастать, он стал внушать нам о том, что мы должны стать врачами, и мы подчинились. А вот военным врачом стал совершенно случайно, заканчивая мединститут меня призвали в армию. И через 6 лет я поступил в военную медицинскую Академию и закончил его с отличием. Я 30 лет проработал военным медиком, человек должен заниматься тем, что он любит. Я не мог дождаться, когда пройдут выходные, чтобы в понедельник выйти на работу", — вспоминает Пилия в эфире радио Sputnik Абхазия.