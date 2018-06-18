Берзения о щебне из Абхазии: нужно больше добывающих компаний

О том, как происходит добыча инертных материалов и какие компании этим занимаются, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал пресс-секретарь Министерства экономики Абхазии Георгий Берзения.

"В Абхазии только одна компания, ООО "Объединенный перерабатывающий комплекс", занимается добычей инертных материалов. Добыча происходит в горном месторождении в Гулрыпшском районе, конгломерат в селе Пшап. Надеемся, что в дальнейшем количество компаний возрастет, подключатся к этому процессу. Вся деятельность согласована с экологами. Компания получает разрешение на определенную выработку, в год экологами разрешено добывать до одного миллиона тонн инертных материалов", — сказал Берзения в интервью радио Sputnik Абхазия

