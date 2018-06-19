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Наталья Милованова
© Sputnik / Томас Тхайцук

Милованова о Любине: рассматривал Кавказ как территорию становления человечества

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В день прощания с археологом Василием Любиным о своем учителе вспоминает историк, археолог Наталья Милованова.

"Кавказская археология – древняя археология. Древнейшие памятники находятся на территории бывшего СССР. В основном все исследования, которые проводил Любин на Кавказе, относятся к советской истории. Памятники Кавказа занимали приоритетное место. Они были древнейшими из известных памятников. То есть Кавказ рассматривался им как территория становления человечества, как территория появления и развития древнего человека. В связи с этим, конечно, огромное значение имело изучение этих памятников", — сказала Милованова. 

Археолог, ведущий научный сотрудник-консультант отдела палеолита Института истории материальной культуры РАН Василий Любин скончался в четверг 14 июня в возрасте ста лет в Санкт-Петербурге. 

Василий Любин награжден орденом "Ахьдз-апша" II степени за "выдающиеся заслуги в развитии археологии, научные открытия мирового значения, большой вклад в изучение историко-культурного наследия Абхазии".

Любин прославился своими открытиями в Абхазии, Армении, Южной Осетии – древнейшие памятники кавказского региона открыты при его участии, а также исследованиями в Туркмении и Африке (Кот д`Ивуаре), Каповой пещере на Урале и других археологических памятников.

Археолог также является соавтором книги "Страницы ранней преистории Абхазии".

В январе 2018 года ученому исполнилось 100 лет. Завершив свою работу в полевых условиях в 2016 году, он продолжал трудиться на благо развития науки.

 





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