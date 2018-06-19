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Ирина Повирскер
© Фото: apsnypress

Директор школы Повирскер: школьная форма действительно дисциплинирует

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На сайте Министрества образования и науки Абхазии опубликован приказ о введении в образовательных учреждениях страны школьной формы и единых требований к внешнему виду учащихся.

С целью укрепления дисциплины обучающихся, привития навыков культуры одежды, устранения различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального положения их родителей с 1 сентября 2018 года в образовательных учреждениях приказом вводится школьная форма и единые требования к внешнему виду учащихся для учеников 1-11 классов.

"Исходя из приказа, вводится единая форма для всех школ Абхазии.  Пока не было централизованного приказа, в каждой школе была своя форма. Для того, чтобы поднять дисциплину, чтобы вид школьников был одинаковый, принят приказ. Считаю, что форма обязывает детей быть нацеленными на получение образования", — сказала директор Сухумской школы № 2 имени Пушкина Ирина Повирскер.




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