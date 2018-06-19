21:53 19 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.07
  • EUR74.18
Поиск
Даур Тарба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тарба о передаче госсадов Абхазии в частное управление: за своим смотрят лучше

Радио
Получить короткую ссылку
47 0 0

Почему большая площадь фруктовых насаждений Абхазии будет списана, и как распорядятся процветающими государственными садами, рассказал министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба на пресс-конференции.

"Два года назад, когда я приступил к исполнению своих обязанностей министра, мною был издан приказ о создании инвентаризационной комиссии, которая провела опись всех наших фруктовых насаждений. По документам, которыми сегодня располагает Минсельхоз, это 1340 гектаров. Я могу долго говорить по каждому участку, потому что сам наощупь все проверял. Два года назад комиссия пришла к выводу, что 780 гектаров практически подлежат списанию, на этих землях ничего не растет, все заросло бурьяном. Остальные сады в хорошем состоянии. Особенно в хорошем состоянии сады в Гудаутском, Гагрском, Гулрыпшском районах.  Плачевная ситуация сложилась по Очамчырскому, по Галскому районам, частично по Ткуарчалскому району. Премьер-министр Геннадий Гагулия принял решение о списании семисот с лишним гектаров садовых насаждений. Это решение будет принято на ближайшем заседании Кабинета Министров. Сады, которые находятся в хорошем состоянии, будут безвозмездно переданы тем рабочим группам, которые работали в этих садах. Это очень правильное и волевое решение. Как бы нас ни критиковали, но если мы такое решение не примем, оставшиеся сады тоже потеряем. К частным инициативам мы всегда относимся очень бережно", — отметил Тарба. 





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Книги на латинице
    Трудности чтения

    Академик заявил, что перевод казахского языка на латиницу скажется на уровне образования в стране и отобьет желание читать книги.

  • Сотрудники МВД КР. Архивное фото
    Заснул на посту

    Источники в правоохранительных органах рассказали корреспонденту Sputnik Кыргызстан подробности побега подследственного из ОВД.

  • Часы Электроника - первые советские электронные наручные часы.
    Сделано в СССР

    Электронные часы "Электроника", которые выпускались в советские времена на предприятии "Интеграл", снова можно найти в продаже в Беларуси.

  • Социальная сеть Twitter
    "Это комично"

    Пользователи социальных сетей весьма сдержанно восприняли радость фигурантов черного списка Москвы.

  • Тюремная камера
    О вреде пьянства

    Министр юстиции Литвы уволил временного главу Кибартайской колонии, где заключенные пили алкоголь и вели трансляцию происходящего в соцсетях.

  • Игорь Додон
    Будет хуже

    Правительство Молдовы ждет от ООН согласия на обсуждение и принятие резолюции о выводе миротворцев из Приднестровья – что об этом сказал президент Игорь Додон?

  • Деньги
    Денежный поток

    В первом квартале текущего года граждане Таджикистана выслали из России на родину 487 миллионов долларов, что на 15% больше, нежели в прошлом году.

  • Сеть ресторанов KFC
    В рамках традиций

    В ташкентских отделениях ресторана KFC будут использовать только халяльные продукты и запретят продажу алкоголя.

  • Во время конференции FUEN
    Русский вопрос

    На ежегодном конгрессе Федерального союза европейских национальностей НКО "Русская школа Эстонии" представит для рассмотрения свой проект резолюции.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли во время визита в лагерь сирийских беженцев на севере Иордании
Красивая и добрая: Анджелина Джоли встречается с беженцами
Дети бразильских футболистов играли с матрешками на стадионе в Сочи
Дети футболистов сборной Бразилии раскрыли секрет матрешки
Инфографика
Самые мощные армии в мире

Соцсети

Sputnikabkhazia