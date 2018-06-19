Тарба о передаче госсадов Абхазии в частное управление: за своим смотрят лучше

"Два года назад, когда я приступил к исполнению своих обязанностей министра, мною был издан приказ о создании инвентаризационной комиссии, которая провела опись всех наших фруктовых насаждений. По документам, которыми сегодня располагает Минсельхоз, это 1340 гектаров. Я могу долго говорить по каждому участку, потому что сам наощупь все проверял. Два года назад комиссия пришла к выводу, что 780 гектаров практически подлежат списанию, на этих землях ничего не растет, все заросло бурьяном. Остальные сады в хорошем состоянии. Особенно в хорошем состоянии сады в Гудаутском, Гагрском, Гулрыпшском районах. Плачевная ситуация сложилась по Очамчырскому, по Галскому районам, частично по Ткуарчалскому району. Премьер-министр Геннадий Гагулия принял решение о списании семисот с лишним гектаров садовых насаждений. Это решение будет принято на ближайшем заседании Кабинета Министров. Сады, которые находятся в хорошем состоянии, будут безвозмездно переданы тем рабочим группам, которые работали в этих садах. Это очень правильное и волевое решение. Как бы нас ни критиковали, но если мы такое решение не примем, оставшиеся сады тоже потеряем. К частным инициативам мы всегда относимся очень бережно", — отметил Тарба.



